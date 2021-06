Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii Electric Castle 2021 promit un festival creat și organizat special pentru aceste vremuri. Vor fi zece zile de distracție, cu 500 de concerte live și activitați new media, in 30 de locații din Cluj-Napoca și pe domeniul Castelului Banffy din Bonțida. Dupa ce a fost amanat anul trecut din…

- Viorica de la Clejani a fost surprinsa de jurnaliști pe strada și s-a aratat extrem de enervata de apariția acestora. Cand a fost intrebata de scandalul in care este implicatul fiul ei, Fulgy, artista a rabufnit. Viorica de la Clejani nu a vrut sa stea de vorba cu jurnaliștii care și-au facut apariția…

- Gigi Becali a facut un gest plin de generozitate fața de Mihai Neșu. Fostul fotbalist construiește la Oradea un complex de recuperare pentru copii și tineri cu dizabilitați neuromotorii. Gigi Becali a aflat ca Mihai Neșu are probleme cu mașina construita special pentru nevoile sale și i-a sarit imediat…

- Michele Merlo s-a stins fulgerator din viața la varsta de 28 de ani, dupa ce a suferit o hemoragie cerebrala. Artistul ar fi mers cu cateva zile inainte la spital pentru ca se simțea rau, insa medicii i-au spus ca este o simpla raceala și l-au trimis acasa. Cantarețul Michele Merlo, cunoscut ca Mike…

- Filmarile pentru pelicula „Mission: Impossible 7″ au fost din nou oprite, dupa ce mai multe persoane au fost depistate cu COVID-19. Tom Cruise și restul echipei sale vor sta in izolare 14 zile. Pandemia de COVID-19 intrerupe din nou filmarile pentru „Mission: Impossible 7/ Misiune Imposibila 7″, ce…

- Horoscop luna iunie 2021. In primele trei saptamani din iunie ne aflam sub influența lui Mercur retrograd din Gemeni și nu ar trebui sa luam decizii importante și nici sa facem achiziții majore. Sentimental, suntem afectuoși și romantici. Previziuni sunt valabile și pentru ascendent. Berbecii ar putea…

- O mireasa din India a murit chiar in timpul nunții ei, dar ceremonia nu s-a oprit. Familiile au luat decizia ca mirele sa se casatoreasca cu sora mai mica a tinerei. Mireasa a suferit un atac de cord chiar in timpul ceremoniei de casatorie ce a avut loc in orașul indian Etawah, din statul Uttar Pradesh. Imediat…

- Tavi Colen, fostul solist al trupei Talisman, a marturisit ca s-a imbolnavit de COVID-19 de doua ori, iar la prima infectare cu virusul SARS-CoV-2 a dezvoltat simptome destul de grave. Tavi Colen (54 de ani) a povestit prin ce momente dificile a trecut atunci cand a avut COVID-19 prima data. Artistul…