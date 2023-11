Agenția Domeniilor Statului (ADS) organizeaza, in luna decembrie, șase licitații in cadrul Programului „Tineri Fermieri” 2023 pentru terenuri situate in patru județe. Terenurile urmeaza sa fie concesionate pe 20 de ani. Licitațiile sunt organizate deoarece au fost inregistrate mai multe cereri (25) din partea potențialilor beneficiari pentru aceleași terenuri, arata ADS. Acestea se afla in județele Ialomița, Iași, Sibiu și Teleorman. Licitațiile vor avea loc la sediul din București al ADS. Calendarul licitațiilor In data de 4 decembrie, are loc licitația pentru cele 46,7 ha teren agricol, plus…