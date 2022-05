Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au anunțat un val de canicula la inceputul lunii iunie. Prognoza meteo pentru perioada urmatoare in Transilvania. Meteorologii anunța un disconfort termic accentuat la inceputul verii, in Romania, in perioada 30 mai – 12 iunie 2022. Temperaturile vor ajunge pana la 31 de grade in Transilvania,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a facut publica prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, in Dobrogea valorile temperaturii aerului vor fi mai ridicate decat mediile multianuale, iar in perioada 2 7 iunie vremea va deveni deosebit de calda, calduroasa in partea continentala,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza meteo valabila pentru perioada 9-23 mai. Meteorologii au anuntat ca dupa o zi (cea de 10 mai) in care valorile termice se vor situa in jurul celor normale, respectiv maxime de 21...23 de grade si minime de 8...10 grade, mediat regional, vremea…

- Vești bune pentru romani. Primavara iși face simțita, cu adevarat, prezența de Paște, iar valorile termice vor fi extrem de placute, potrivite pentru intervalul in care ne aflam. Turiștii se pot bucura de o mica escapada la munte și la mare. Ce temperaturi vor fi inregistrate in termometre. Cum va fi…

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil pe intreg teritoriul țarii. Maximele vor oscila intre +14 și +16 grade pe timp de zi, iar noaptea mercurul va cobori pana la +11 grade Celsius. Presiunea atmosferica va fi normala.

- In Banat, in perioada 11 - 15 aprilie, media maximelor se va situa in jurul a 11 grade in prima zi, cand vremea va fi rece pentru aceasta data, si va ajunge la valori de 22 - 23 de grade in ultima zi a intervalului. Dupa data de 15 aprilie, temperatura aerului va fi in scadere, astfel incat in 18 aprilie…

- Meteorologii anunța ca la jumatatea lunii aprilie se va incalzi in toate regiunile țarii. Pana atunci, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru inceputul primaverii. Cum va fi vremea la Cluj in urmatoarea perioada?

- Meteorologii anunța pentru acest inceput de saptamana cer variabil pe intreg teritoriul țarii. Maximele vor oscila intre +7 și +9 pe timp de zi, iar noaptea mercurul va cobori pana la -7 grade Celsius. Maine se așteapta maxime de pana la +11 grade Celsius.