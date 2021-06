Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic anunta marti ca se asteapta la un acord ”rapid” cu Bruxellesul asupra unei prelungiri a unui moratoriu al controalelor anumitor produse alimentare în comertul dintre Marea Britanie si Irlanda de Nord, care expira miercuri, relateaza News.ro.„Ne asteptam…

- Compania bacauana Dedeman ramane in partea de sus a clasamentului firmelor private cu cei mai multi angajati din economie si in 2020, reiese dintr-o analiza facuta de Economica.net pe baza datelor de la Oficiul National al Registrului Comertului... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Parlamentul a adoptat joi, legea pivind alaptatul in public care stabilește ca interzicerea sau impiedicarea alaptarii unui copil in spațiul public devine contravenție. Legea pivind alaptatul in public care stabilește sancționarea persoanelor fizice și juridice care interzic sau impiedica alaptarea…

- Numarul de firme dizolvate a crescut cu 8,82% in primele patru luni din 2021, comparativ cu aceeasi perioada din anul precedent, la 9.109, fata de 8.371 in perioada ianuarie-aprilie 2020, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC).

- Un numar record de firme au fost dizolvate, din varii motive, in primele patru luni ale acestui an, in Romania. Datele confirmate de ONRC atrag atenția asupra situației foarte dificile in care pandemia și restricțiile autoritaților au pus foarte multe afaceri, potrivit playtech Oficiul Național al Registrului…

- Economie Subvenție pentru cultura de usturoi și in anul 2021: termen cereri, acte necesare, condiții, plați aprilie 27, 2021 12:19 Producatorii agricoli care cultiva cu usturoi pe cel putin 3.000 mp si obtin o productie de cel puțin 3 kg la fiecare 10 metri patrati, vor putea incasa pana la 3.000…

- Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea in primele doua luni din 2021 a scazut cu 5,73%, fata de aceeasi perioada din 2020, ajungand la 2.089, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea in perioada…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a scazut, in primele doua luni din 2021, cu 10%, comparativ cu perioada similara din 2020, la 803 unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele 803 de societati noi aveau un…