Ce tatuaj-totem să-ți faci în funcție de zodie Tatuajul, la originile sale, se credea ca protejeaza și ajuta persoana care-l poarta, era considerat un totem, si putea oferi detalii importante despre persoana in sine, insa cu timpul aceste atribute magice s-au pierdut și a devenit, pentru majoritate, un simplu desen pe corp. Daca te-ai hotarat sa-ți faci un tatuaj și nu știi ce model ți se potrivește, o sugestie ar fi sa lași zodia ta sa decida pentru tine. In funcție de caracteristicile semnului zodiacal, tatuajul tau se poate transforma in talisman norocos și, de ce nu, chiar in totem. Iata ce tatuaj trebuie sa-ți faci in funcție de zodie!… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

