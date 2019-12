Stiri pe aceeasi tema

- Galatenii nu s-au inghesuit la urne, in turul II al alegerilor prezidentiale. Astfel, in cele 436 sectii de votare, din 522.382 de persoane cu drept de vot inscrise pe listele permanente, si-au exprimat optiunea 237.010 de alegatori, adica 45,37%. Prezenta la urne a fost cu putin mai buna fata de primul…

- In proiectul de hotarare publicat spre consultare publica se arata ca unele tarife actuale se vor dubla. De exemplu, tariful pentru parcarea ocazionala a unui autoturism in parcarile publice cu plata va creste de la 2 la 5 lei/ora. „Avand in vedere cresterea numarului de autovehicule inmatriculate in…

- Galatenii carora li se descarca telefonul sau laptopul in timp ce se afla prin oras si au nevoie de urgenta sa-si incarce bateria terminalului, o pot face acum in Parcul Viva, unde a fost amplasat primul incarcator solar din Galati. Primaria Galati a realizat, astfel, inca un pas in directia dezvoltarii…

- Ziarul Unirea Se taxeaza parcarile publice din Alba Iulia: Care sunt zonele tarifare și prețurile acestora Este o chestiune de cateva saptamani pana cand cei care vor dori sa parcheze in parcarile amenajate pe domeniul public al municipiului Alba Iulia vor fi nevoiți sa scoata bani din buzunar, tarifele…

- Edilii orasului au anuntat ca s-a ajuns la etapa finala a concursului de solutii urbanistice lansat in urma cu cateva saptamani. Numerosi arhitecti au prezentat idei pentru modernizarea Falezei Dunarii si a Vaii Tiglina. Cel mai bune proiecte vor fi premiate.

- Spectatorii Teatrului Dramatic "Fani Tardini" din Galati pot plati cu cardul la casa de bilete a institutiei de cultura, a anuntat, luni, directorul teatrului, Florin Toma. Potrivit acestuia, teatrul a instalat la casa de bilete un terminal POS pentru acceptarea la plata a cardurilor bancare.…

- Sistemul de plata cu cardul a fost implementat in Piata Centrala a municipiului Galati, ca urmare a unui parteneriat public-privat. Deocamdata sunt disponibile, incepand din 19 septembrie 2019, 20 de POS, insa numarul acestora va creste in perioada urmatoare.

- Cum era la scoala, la sfarsitul secolului al XIX-lea si prima jumatate a secolului al XX-lea, galatenii pot afla din expozitia „La scoala de altadata”, care va avea vernisajul vineri, 20 septembrie, la ora 12.00, la sectia Lapidarium a Muzeului de Istorie „Paul Paltanea” Galati. “In fiecare an, in luna…