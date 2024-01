Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu realizat de compania Mabrian a identificat cele mai populare destinații de calatorie din Europa in 2024, folosind inteligența artificiala și procesarea limbajului natural. Studiul a identificat o tendința catre calatorii mai puțin convenționale in ultimii ani. Rezultatele studiului arata ca…

- Un oraș din Romania se afla printre primele 10 din Europa in materie de calitate a vieții, potrivit Eurostat. Studiul a fost comandat de Comisia Europeana, iar 83 de orașe au fost luate in calcul

- Declarația care da fiori: 'Urmatoarea tara pe care Rusia ar putea sa o atace va fi o tara europeana'”Urmatoarea tara pe care Rusia ar putea sa o atace va fi o tara europeana, nu va fi altundeva”, a declarat, pentru POLITICO, ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, relateaza News.ro.Ministrul…

- ”Ministerul Energiei, unic actionar al Complexul Energetic Valea Jiului SA, a aprobat in Adunarea Generala a Actionarilor semnarea unui Acord-Cadru de Cooperare intre CEVJ si un investitor australian, document ce vizeaza prospectarea stocarii energiei in saptesprezece puturi de mina. Complexul Energetic…

- Piața Industriei de gambling-Forecast 2032 De cateva luni, primul ministru al Romaniei ne tot amenința ca va face ordine pe piața romaneasca a jocurilor de noroc, ca va limita drastic funcționarea firmelor din domeniu și ca va scapa populația autohtona de aceasta plaga devastatoare in randul societații.…

- WASHINGTON, D.C. – Patru instituții de media cu experiența iși unesc forțele pentru a forma Coaliția Jurnalism colaborativ in Europa intr-un context global (CJEGC) care urmarește sa dezvolte investigațiile transfrontaliere bazate pe date. The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ),…

- Un studiu și-a propus sa analizeze felul in care casatoria poate avea un impact negativ asupra obiceiurilor alimentare si de sport ale persoanelor implicate.Rezultatele au fost surprinzatoare: Dupa ce isi oficializeaza relatia, persoanele casatorite au tendinta de a se ingrasa in medie 2,5 kilograme.…

- Un studiu și-a propus sa analizeze felul in care casatoria poate avea un impact negativ asupra obiceiurilor alimentare si de sport ale persoanelor implicate.Rezultatele au fost surprinzatoare: Dupa ce isi oficializeaza relatia, persoanele casatorite au tendinta de a se ingrasa in medie 2,5 kilograme.…