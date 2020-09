Ce surprize ne pot oferi alegerile prezidențiale din acest an - Experți CHIȘINAU, 5 sept – Sputnik. Principala lupta politica din acest an se va da la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie curent. Politologii incearca sa analizeze posibilele scenarii ale campaniei electorale - ce strategie vor alege candidații, cum vor plasa accentele și care va fi raportul de forțe in ajunul alegerilor. Cei mai mulți inclina sa creada ca in cursa pentru prezidențiale ar putea sa se includa intre 10 și 14 candidați. Principalii lideri s-au conturat deja, iar restul vad campania electorala ca pe o pregatire pentru parlamentare, spun unii experți. Favoriții nu au temei… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

