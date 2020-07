Stiri pe aceeasi tema

- In urma controlului facut de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ), in Mehedinți, in cazul fetei care a fost incediata de un barbat condamnat la inchisoare pe viața, eliberat condiționat, PICCJ a stabilit ca „poliția și procurorul au acționat corespunzator”.

- William James Sidis a fost considerat unul dintre cei mai inteligenți oameni de pe planeta, insa I.Q sau extrem de ridicat nu i-a oferit o viața pe masura. Sidis a fost un copil minunat și un matematician de excepție. Dar, din pacate, nu mulți oameni au auzit vreodata de el. William s-a nascut in New...…

- Un cunoscut producator de la Hollywood, Steve Bing, și-a pierdut viața dupa ce s-a aruncat de la etajul 27 al unui imobil de lux din Los Angeles, potrivit TMZ. Producatorul, in varsta de 55 de ani, era tatal unui copil pe care il avea cu actrița Elizabeth Hurley, dar pe care nu l-ar fi cunoscut niciodata

- Kickboxerul Catalin Moroșanu (35 de ani) a dezvaluit ca in trecut a fost ofertat de Gigi Becali, patronul FCSB, pentru a fi bodyguard-ul acestuia, dar a decis sa nu accepte oferta Dupa ce a fost protejat de Catalin Zmarandescu, Gigi Becali l-a dorit pe Moroșanu. Cunoscut ca „Moarte din Carpați”, luptatorul…

- Andreea Balan a fost logodita cu Teo Pacurar, acesta fiind și primul iubit al vedetei. Cei doi s-au cunoscut in 2004 și au avut o relație intensa pana in 2006. La doar un an dupa ce s-au cunoscut, Andreea și Teo s-au logodit, dar in 2016 cei doi s-au desparțit. Andreea Balan si George Burcea…

- Potrivit autoritaților, tanarul de 24 de ani ar fi alertat serviciile de urgența, declarand ca a ucis pe cineva, transmite Daily Mail. In timpul apelului, acesta i-ar fi zis operatorului sa trimita pe cineva sa-l impuște. Cand oficialii au ajuns la locul incidentului, au gasit-o pe victima…

- Mai-marii din Primaria Timișoara „au reușit” sa inceapa cu stangul un proiect important pentru oraș: s-au ales cu o licitație anulata. Motivul: „abateri grave de la prevederile legislative”. Procedura era pentru construirea unui parc de 4 ha in zona Dambovița, mandria primarului din campania „Timișoara…

- "In acest moment, la nivelul tarii noastre suntem pe acea panta ascendenta spre platou. Dupa cum specifica astazi si Centrul European de Control al Bolilor, in Europa sunt 4 tari care sunt spre stabilizare: Polonia, Romania, Anglia si Suedia, Bulgaria care este inca intr-un numar crescut de cazuri,…