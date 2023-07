Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina ar fi putut primi Planul de acțiune pentru aderarea la NATO (MAP) inca din anul 2008, daca nu ar fi fost opoziția cancelarului de atunci al Germaniei, Angela Merkel, afirma fostul președinte al Ucrainei, Viktor Iușcenko, intr-un interviu pentru TSN, preluat de publicația ucraineana Glavcom…

- In perioada 24-25 mai 2023, in Brașov la hotel Qosmo, intr-o atmosfera vibranta și plina de entuziasm, a avut loc cel mai important eveniment de resurse umane din Romania și un eveniment de impact in Europa de Est, Conferința Everything HR organizata de Great People Inside. Evenimentul a reunit peste…

- UE cauta noi parteneri pentru a reduce dependența de Statele Unite și China. Potrivit Reuters, Comisia Europeana a anunțat prioritatea incheierii unui acord cu blocul sud-american Mercosur (care include Argentina, Brazilia, Uruguay, Paraguay și Venezuela).Acest acord a fost amanat pentru o lunga…

- Companiile aeriene au declarat ca sunt pregatite sa evite repetarea haosului de anul trecut, dar au avertizat ca unele zboruri ar putea fi inca perturbate de grevele controlorilor și au atacat sistemele care le obliga sa plateasca compensații pentru intarzierile inevitabile, transmite Reuters. „Sunt…

- Romania se afla pe locul doi in Europa, dupa Spania, in ceea ce priveste incendiile de padure. Pierderile economice globale din 2022 cauzate de dezastre naturale au atins 313 miliarde de dolari, cu 4% peste media secolului 21. Sunt rezultatele unui studiu al AON, unul dintre liderii globali ai pietei…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca reducerile productiei de petrol sunt necesare pentru a mentine un anumit nivel al preturilor, contrazicand asigurarile altor lideri ai grupului de producatori OPEC+ ca nu incearca sa gestioneze piata in acest fel, transmite Reuters, citat de news.ro.Statele…

- Statele Unite au aprobat, miercuri, primul vaccin impotriva virusului respirator sincitial (VRS), responsabil de bronsiolita si de zeci de mii de decese in fiecare an, scrie AFP.Aceasta autorizatie a vaccinului Arexvy, dezvoltat de gigantul farmaceutic britanic GSK, a fost acordata de Agentia pentru…

- Un general american de rang inalt a lansat un avertisment conform caruia forțele ruse sunt mai mari decat erau la inceputul invaziei din anul 2022, o evaluare care da de gandit cu privire la capacitațile militare ale țarii.