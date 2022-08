Imagini virale cu un sofer care circula pe contrasens intre Poarta 10 si Eforie Nord (VIDEO)

Politistii au anuntat ca fac cercetari dupa aparitia in mediul online a unor imagini in care un sofer circula pe contrasens, intre Poarta 10 si Eforie Nord. In urma aparitiei in spatiul public a unor imagini in care… [citeste mai departe]