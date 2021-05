Stiri pe aceeasi tema

- Elena Ionescu a fost mai transparenta ca oricand cu fanii ei! Frumoasa artista le-a dezvaluit telespectatorilor Antena Stars, in cadrul emisiunii „Mamici de pitici, cu lipici”, care este secretul siluetei sale demne de invidiat. Iata cum reușește celebra cantareața sa se mențina in forma, deși a devenit…

- Theo Rose e una din vedetele vremii care a uimit artiști de toate varstele, așa ca nu e nici de mirare ca reușește sa stranga zi de zi mai mulți romani pe rețelele de socializare. Cat caștiga aceasta din Facebook și Instagram? Ce sume colosale primește Theo Rose din rețelele de socializare. Cat caștiga…

- Antonia cu siguranța a reușit sa-l impresioneze pe Alex Velea in aceasta dupa amiaza. Cantareața a publicat pe contul sau de Instagram o declarație de dragoste pentru tatal copiilor sai.

- S-a ferit o buna vreme sa vorbeasca despre problemele de sanatate cu care se confrunta, dar Adda le-a dezvaluit acum fanilor prin ce trece și care sunt cauzele bolii. Vrea sa ii ajute pe cei care au primit un diagnostic la fel ca al ei.La inceputul lunii februarie Adda s-a confesat in fața urmaritorilor…

- Fanii actorului din serialul Adela au fost profund emoționați de reacția lui Vlad Gherman. Actorul, in lacrimi in fața fanilor de pe Instagram. Ce a dezvaluit actorul, care este lucrul care l-a intristat atat de tare. Nu are legatura cu fosta lui iubita, Cristina Ciobanașu. Vlad Gherman, in lacrimi…

- Theo Rose a ajuns pe mainile medicilor dupa ce s-a confruntat cu probleme de sanatate. Artista le-a povestit fanilor, pe Instagram, drama prin care a trecut in ultima perioada. Theo Rose, dezvaluiri despre boala care a macinat-o Cantareața, finalista a show-ului ”Bravo, ai stil! Celebrities”, a marturisit…