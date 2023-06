Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi, fiul lui Gheorghe Hagi, și-a cerut iubita in casatorie la Paris, intr-un decor romantic. Cei doi tineri au recunoscut oficial ca sunt impreuna in decembrie 2022, atunci cand au postat primele imagini impreuna. Elena Tanase, viitoarea soție a lui Ianis Hagi, are 23 de ani și este din Constanța.…

- Ianis Hagi a cerut-o de soție pe iubita sa, Elena Tanase, intr-un cadru de vis, la Paris. Iar mijlocașul lui Rangers a vrut ca totul sa fie perfect pentru partenera sa, inclusiv inelul de logodna. +1 FOTO Ianis Hagi a cheltuit o suma impresionanta pentru inelul de logodna Fotbalistul a surprins-o pe…

- Ianis Hagi le-a facut o mare surpriza urmaritorilor de pe Instagram cand a postat un carusel de imagini in care arata un moment important din viata lui privata. Fiul lui Gheorghe Hagi si-a cerut iubita in casatorie. Elena Tanase, de 24 de ani, este tanara care ii este alaturi fiului "regelui" fotbalului…

- Ianis Hagi, in varsta de 24 de ani, a cerut-o in casatorie pe Elena Tanase, in varsta de 23 de ani, la Paris, orasul iubirii, informeaza Gazeta Sporturilor.Ianis Hagi a cerut-o in casatorie pe Elena Tanase la Paris, cu Turnul Eiffel in fundal, iar ea a spus, extrem de fericita, marele "Da", potrivit…

- Ianis Hagi și-a cerut in casatorie iubita, intr-un decor de vis din Paris! Fiul lui Gheorghe Hagi, in varsta de 24 de ani, a facut pasul cel mare și a demonstrat ca este un barbat romantic! Fotbalistul are o relație de mai mulți ani cu Elena Tanase, iar acum au decis sa o duca totul la urmatorul nivel!…

- Moment emotionant in viata fotbalistului constantean Ianis Hagi si a iubitei sale, Elena Tanase.Cei doi traiesc de cativa ani o frumoasa poveste de dragoste, iar fiul lui Gheorghe Hagi a decis sa faca acum pasul cel mare si sa o ceara de sotie pe frumoasa domnisoara.Totul s a petrecut la Paris, intr…

- Un fotbalist din prima liga de fotbal belgiana a aterizat cu mașina intr-o sala de sport unde se antrenau copii, dupa un accident produs in timp ce gonea cu peste 200 km/h. Fotbalistul marocan al echipei OH Leuven din prima liga a Belgiei, Sofian Kiyine, a suferit un accident rutier grav joi seara,…

- Marius Niculae a fost coleg la Sporting Lisabona cu Cristiano Ronaldo și a dezvaluit ca starul portughez a invațat de la el primele lecții despre ceea ce inseamna pregatirea fizica. Jucatorul roman a povestit și care era concursul pe care il caștiga fara probleme. Marius Niculae, „profesorul” lui Cristiano…