- Primaria Capitalei vrea sa inchirieze luminițe de Craciun de peste 3,3 milioane lei și sa cumpere decorațiuni de circa 2 milioane lei, potrivit unor anunțuri de achiziție publica. „In acest an se vor inchiria motive luminoase cu tema „Sarbatori de iarna impreuna in București””, se arata in anunțul postat…

- Primaria Rașnov a scos la licitație instalarea unui sistem de supraveghere video public cu 153 camere, din care 148 de camere video fixe, dintre care 12 vor avea funcții de recunoastere a numerelor de inmatriculare a autovehiculelor (LPR) si 5 camere video mobile. De asemenea, edilii vor instalarea…

- Secretarul general la Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), dl. Ovidiu Silaghi, a participat in data de 14 septembrie a.c., la deschiderea Forumului de Afaceri Romania-Turcia, prilejuit de prezența la București a unei delegații a Camerei de Comerț și Industrie Amasya, din componența careia…

- Marșul Normalitații va avea loc la București: sambata, sambata 29 iulie 2023, Piața Victoriei, ora 13:00, creștinii din toata Romania se intalnesc in Piața Victoriei, pentru a marșalui PENTRU NORMALITATE pe traseul Guvern – Piața Romana – Piața Universitații – Piața Unirii – Dealul Patriarhiei. Manifestarea…