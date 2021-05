Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Fodor este cat se poate de mandru de frumoasa lui soție care a devenit noua prezentatoare TV de la Chefi la cuțite. Irina Fodor a inlocuit-o pe Gina Pistol pe perioada sarcinii, iar jurații au primit-o cu brațele deschise. Bineințeles, soțul Irinei Fodor nu și-a mai incaput in piele de mandrie…

- Gina Pistol a fost inlocuita in sezonul 9 „Chefi la cuțite”. Irina Fodor e cea care ii ia locul, ea va prezenta din seara aceasta show-ul culinar, transmite a1.ro.Diseara, de la 20:30, echipele sezonului 9 vor intra pentru prima data in bucataria „Chefi la cuțite”, intr-o ediție care va aduce un prim…

- Surprize, surprize in noul sezon Chefi la cuțite! Irina Fodor, soția lui Razvan Fodor, o va inlocui pe Gina Pistol. Cum iubita lui Smiley a nascut in urma cu doua luni și trebuie sa se dedice in totalitate micuței Josephine, Irina este cea care a preluat fraiele celebrului show culinar. Cum au reacționat…

- In ediția 19 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” am putut sa il cunoaștem pe Florin Revesz, un tanar care a facut tot ce i-a stat in putința ca sa ajunga bucatar, deși familia și-a dorit sa devina inginer!

- Razvan Babana a luat o decizie surprinzatoare și vrea sa se mute cat mai curand din casa oprinteasca. Concurentul de la Chefi la cuțite este pregatit sa iși inceapa o noua viața in București, unde oportunitațile sunt la tot pasul, cu toate ca ii va fi foarte greu sa se desparta de orașul in care a crescut.

- Chef Sorin Bontea este unul dintre cei mai bine vazuți bucatari din Romania, este juratul cele mai de succes emisiuni culinare și are o viața de familie exemplara. Ei bine, pentru a ajunge aici, juratul de la Chefi la cuțite a muncit mult și a pornit de jos. In continuare va prezentam detalii neștiute…

- Tora Vasilescu este una dintre cele mai iubite actrițe din Romania. Dupa apariția in mai multe telenovele romanești, in urma cu mai mulți ani, aceasta s-a retras de pe scena și s-a mutat la Buftea, impreuna cu soțul ei. Actrița este fericita cu decizia ei, iar in pragul aniversarii sale, aceasta a scos…

- Sorin Bontea este unul dintre jurații de la „ Chefi la Cuțite ”, ce va reveni pe micile ecrane cu cel de-al 9-lea sezon. Mai mult, acesta a participat la ultimul sezon Asia Express, impreuna cu Razvan Fodor, devenind și marii caștigatori. Dragostea pentru bucatarie i-a fost insuflata lui Sorin Bontea…