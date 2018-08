Ce strategie are Deutsche Bank pentru a-si reduce costurile: Angajatii sa calatoreasca mai putin!

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul german Volkswagen a reparat milioane de vehicule implicate in scandalul manipularii emisiilor poluante, dar trebuie sa faca mai mult pentru a-i multumi pe clienti, sustine Comisia Europeana. Volkswagen a recunoscut ca, in perioada 2005 - 2015, a echipat 11 milioane de vehicule vandute…

- Presedintele american Donald Trump face presiuni pentru o "schimbare de regim" la Berlin, a declarat fostul ministru german de externe Sigmar Gabriel, in raspuns la recentele critici dure adresate Germaniei de liderul de la Casa Alba in legatura cu cheltuielile militare si imigratia. "Nu se…

- Organismele europene de reglementare a concurentei au aprobat, luni, tranzactia de 1,9 miliarde euro prin care Deutsche Telekom vrea sa preia divizia din Austria a operatorului de cablu Liberty Global, proprietarul UPC, apreciind ca tranzactia nu va afecta competitia. Executivul comunitar…

- Numarul britanicilor care au obtinut cetatenie intr-o alta tara din Uniunea Europeana a crescut in urma referendumului privind Brexitul, arata o statistica recenta. Astfel, in 2017, 12.994 de cetateni din Marea Britanie au devenit cetateni ai uneia dintre cele 17 tari membre ale UE la ale…

- Banca Centrala Europeana a avertizat statele din zona euro sa utilizeze actuala faza de expansiune economica pentru a-si reduce nivelul datoriilor, in caz contrar riscand sa submineze moneda unica si eforturile politice de consolidare a blocului comunitar. "Recenta volatilitate de pe pietele…

- Grupul auto german Daimler trebuie sa cheme in service 774.000 de vehicule Mercedes-Benz vandute in Europa care sunt dotate cu softuri ilegale pentru controlul emisiilor poluante, anunta Ministerul german al Transporturilor, citat de publicatia Handelsblatt. Anuntul a fost facut dupa intalnirea…

- Economia europeana pierde anual aproximativ 60 de miliarde de euro din cauza contrafacerii, potrivit unui studiu al Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuala (EUIPO) publicat miercuri cu ocazia Zilei mondiale a combaterii contrafacerii. Studiul realizat de EUIPO in randul…

- Deutsche Bank a anuntat joi ca intentioneaza sa isi reduca efectivele mondiale la sub 90.000 de angajati, de la 97.000 de angajati in prezent, in cadrul unui vast plan de restructurare destinat reducerii costurilor si imbunatatirii rentabilitatii. Cea mai mare banca germana a precizat ca reducerile…