Ce stiti despre veniturile obtinute din “drepturile de autor” (scrierea si vinderea unor carti pe internet sau fizic)?

- Ministerul Finanțelor emite, incepand cu data de azi, 7 iunie 2021, 3 noi emisiuni de titluri de stat in cadrul Programului Tezaur, cu maturitați de 1, 3 și 5 ani și dobanzi de 2,95%, 3,35% și 3,65%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu și sunt in forma dematerializata. „Titlurile de stat…

- Potrivit credintei crestin-ortodoxe, in Joia Mare se amintește cum Mantuitorul le-a spalat picioarele ucenicilor și se comemoreaza Cina cea de Taina a lui Iisus din Nazaret cu Apostolii. In Joia Mare din Saptamana Patimilor se praznuiesc patru evenimente din viata Mantuitorului: Spalarea picioarelor,…

- Directorul general adjunct al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA), Mario De Mezzo, a declarat vineri ca exista o legatura "extrem de directa" intre cultura unui popor si nivelul economic si a pledat pentru incurajarea cititului, a culturii si educatiei. "Eu cred ca exista…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anuntat luni, dupa intalnirea la sediul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, ca va lansa in consultare publica proiectul de lege privind dreptul de autor si drepturile conexe.

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anuntat luni ca va lansa in consultare publica proiectul de lege privind dreptul de autor si drepturile conexe, arata News.ro. Romania trebuie sa transpuna in legislatia nationala directiva 789/2019 si directiva 790/2019 prin modificarea Legii 8/1996…

- Interesul pentru monedele virtuale a capatat o amploare tot mai mare in ultimii ani. Conform unor estimari recente, realizate de o platforma de tranzacționare, numarul utilizatorilor de criptomonede a crescut cu peste 10 milioane, la nivel global, in perioada decembrie 2020 – ianuarie 2021. Și in Romania…

- Razvan-Codrut Pop a fost numit in functia de director general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, marti, in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a premierului, Mario De Mezzo a fost eliberat din functia de director general…

