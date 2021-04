Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati au murit in urma accidentului, sambata noaptea. Potrivit multiplelor declaratii facute de politisti, se pare ca nimeni nu se afla la volanul automobilului Tesla. Vehiculul electric, un Tesla 2019 Model S, s-a ciocnit de un copac si a luat foc. O persoana a fost gasita pe scaunul pasagerului…

- Compania nu a explicat motivele pentru aceste noi titluri. Luna trecuta, Tesla a anuntat ca a cumparat bitcoin in valoare de 1,5 miliarde de dolari si ca in curand va accepta criptomoneda ca forma de plata pentru automobilele sale, ceea ce a dus la cresterea pretului bitcoin. Promovarea recenta facuta…

- Cel mai bogat om de pe planeta, Elon Musk, a saracit din doua cuvinte milioane de investitori care aveau bani bagati in piata criptomonedelor. Asa cum spuneam si in materialele anterioare, cand Elon Musk spune ceva despre criptomonede vorbele lui au efect devastator in piata. Dupa ce…

- Tesla a obținut un profit de aproximativ 1 miliard de dolari din investiția sa in bitcoin, potrivit lui Daniel Ives, analist la Wedbush Securities, citat de CNBC. Compania este pe cale a obține un profit mai mare din investițiile sale in bitcoin decat din vanzarea mașinilor in tot anul 2020,…

- Jeff Bezos și-a recaștigat titlul de cea mai bogata persoana din lume, punand capat domniei lui Elon Musk, care a durat aproximativ șase saptamani, informeaza CNN . Musk a pierdut, marți, aproximativ 4,5 miliarde de dolari, dupa ce acțiunile Tesla au scazut cu 2,4%, ceea ce a fost suficient pentru ca…

- Bitcoin-ul a stabilit un nou maxim istoric de 44.000 de dolari dupa ce Tesla a declarat ca a investit 1,5 miliarde de dolari in cea mai valoroasa moneda digitala din lume. Cea mai mare companie de vehicule electrice din lume va accepta in curand moneda digitala ca metoda de plata pentru produsele…

- Compania condusa de Elon Musk și-a deschis oficial biroul din București. Tesla va avea in Romania 6 angajați, și iși propuna sa construiasca stații proprii de incarcare a mașinilor electrice in orașele mari, București, Timișoara, Sibiu și Pitești. De asemenea, compania ar putea sa se extinda și in Craiova…