Fostul președinte Traian Basescu este un critic foarte dur al modului in care se raporteaza și reacționeaza autoritațile din Romania in fața pandemiei de coronavirus. Basescu spune ca este neaparata nevoie de testarea masiva, ba, mai mult, face niște afirmații de natura sa starneasca fiori reci tuturor, de la autoritați la simpli cetațeni. Astfel, fostul președinte spune ca in Romania nu doar numarul de persoane infectate cu noul coronavirus nu este cunoscut de nimeni, dar nici in privința decedaților nu este mai multa lumina, in condițiile in care sunt contabilizați doar cei care au murit…