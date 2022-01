Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 5 ianuarie, de Ajunul Bobotezei, zi care precede sarbatoarea propriu zisa a Bobotezei, una dintre cele mai importante din calendarul ortodox, este o zi presarata in traditia populara de o serie de datini, obiceiuri si superstitii speciale.In traditia ortodoxa, Ajunul Bobotezei este zi de post,…

- Ajunul Bobotezei este un moment favorabil farmecelor, descantecelor și altor practici magice.Dimineața, inainte de aprinderea focului, se strangeau cenușa din soba și gunoiul din casa pentru a fi pastrate pana in primavara, cand se presarau pe straturile cu legume pentru a le face rodnice și a le proteja…

- Satencele se intalneau si organizau in seara de ajun de Boboteaza o claca speciala, cu mancare si bautura. Femeile petreceau pana dimineata cu joc si voie buna. In zorii zilei, cand ieseau pe ulite, satencele prindeau primii barbati care umblau pe drum si ii amenintau cu aruncatul in apa, scrie Adevarul.Tot…

- Daca postesti pe 5 ianuarie vei avea noroc tot anul. Daca in ajun picura din streasina, atunci va fi o vara ploioasa. Alte traditii si superstitii! Maine, pe 5 ianuarie, de Ajunul Bobotezei, zi care precede sarbatoarea propriu-zisa a Bobotezei, una dintre cele mai importante din calendarul ortodox,…

- Ce trebuie sa faci de astazi și pana de Boboteaza. In cultura romaneasca exista o serie de tradiții și obiceiuri, iar unele dintre ele sunt mai puțin cunoscute. Noul an ne aduce inca din primele zile o tradiție care este aproape uitata de romani. Ce trebuie sa faci de astazi și pana de Boboteaza. Vei…

- Buzoienii au fost invitați duminica, 2 ianuarie, de preoții de la Catedrala Sfantul Sava din municipiul Buzau sa mearga in procesiunea care se va organiza joi, 6 ianuarie, pentru a sarbatori Botezul Domnului, sa asiste la scoaterea Sfintei Cruci din apele reci si sa primeasca Agheasma Mare. Invitația…

- Tradiția religioasa este sub asalt astazi. Se și reactiveaza formula „sarbatori de iarna”, ca sa nu se mai vorbeasca de „Hanukkah”, „Craciun”, „Anul Nou”, „Boboteaza”. In fond, este atacata considerarea fiecarui om drept ființa demna de respect moral, juridic, civic. Unii chiar cred ca sunt in ordine…

- ASTAZI| Solstitiul de iarna 2021: Noaptea magica in care se deschid cerurile. Ce e bine sa faci și ce nu, in cea mai scurta zi din an Solstitiul de iarna 2021: Noaptea magica in care se deschid cerurile. Ce e bine sa faci și ce nu, in cea mai scurta zi din an Inceputul iernii astronomice sau solstițiul…