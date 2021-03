Stiri pe aceeasi tema

- Petrecerea organizata de vestitul vlogger Selly de ziua lui s-a lasat cu amenzi din partea polițiștilor. Oamenii legii au aflat despre cheful dat de Selly, la implinirea celor 20 de ani, la care nu s-a respectat nici urma de distanțare sociala, chiar de pe contul de Instagram al celebrului vlogger,…

- Vloggerul Selly a dat in weekend o petrecere pe malul lacului Snagov, care s-a incheiat cu amenzi pentru el, dar și pentru alți oameni care au participat la petrecere. Petrecerea a avut loc in weekend, iar in filmulețele distribuite chiar de Selly pe Instagram, la eveniment au participat in jur de 20…

- Amenzi colosale dupa petrecerea lui Selly, vloggerul care se vrea un mare exemplu pentru tinerii din ziua de azi. Acesta a ales sa incalce legea chiar de ziua sa, in stil mare. Cu toate ca este vedeta, Poliția Romana nu s-a sfiit de la a da amenda dupa amenda. Amenzi colosale dupa petrecerea lui Selly…

- Vloggerul Andrei Șelaru, cunoscut ca Selly, implinește astazi 20 de ani, iar petrecerea pentru ziua de naștere a fost ținuta azi noapte. Selly a inchiriat o vila in apropierea Capitalei pentru a-și putea organiza petrecerea cu prietenii, dupa cum scrie Can Can . Atmosfera a fost intreținuta de manelistul…

- “The Trial of the Chicago 7” spune povestea unui dintre cele mai faimoase procese din istorie. Documentarul este disponibil pe canalul de YouTube al Netflix pentru 48 de ore, din 19 februarie ora 10:00, pana pe 21 februarie ora 9:59. “De la introducerea mea inițiala in urma cu paisprezece ani, relația…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, a anuntat ca punctul de pensie va creste de la 1 ianuarie 2022. „Exista o decizie luata cu privire la pensii. Pensiile vor creste de la data de 1 ianuarie 2022. La baza cresterii punctului de pensie sta formula care a existat in Legea 263 si anume compensarea proportiei…

- Știți deja ca Selly a pierdut un la inceputul acestui an un proces cu Poliția Romana. Acesta a fost prins circuland pe autostrada cu 189 de km/h, acolo unde limita legala este de 130 de km/h. El a primit amenda si i s-a suspendat dreptul de a conduce pentru o perioada de 90 de zile. Vloggerul a contestat…

- Selly se afla intr-un automobil Mercedes care circula cu 189 km/h. Viteza maxima pe autostrada este 130 km/h. El a primit amenda si i s-a suspendat dreptul de a conduce pentru o perioada de 90 de zile. De altfel a pierdut prima etapa a precesului cu Politia Romana. Vlogerul a contestat o amenda. Daca…