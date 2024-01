Stiri pe aceeasi tema

- Seismologul Gheorghe Marmureanu face Marele Anunț despre cutremurele repetate din Romania: Ce ne așteapta in 2024Seismologul Gheorghe Marmureanu a vorbit despre cutremurele care au bagat spaima in romani in ultimele zile. Chiar daca au fost de mici intensitați, acestea i-au alarmat pe specialiști.…

- Inca din primele zile ale noului an, Romania a fost zgalțaita de cutremure. De intensitate mica, ce-i drept, dar mult mai frecvente decat de obicei. Contactat de Playtech Știri, seismologul Gheorghe Marmureanu ne-a spus, in exclusivitate, cand crede ca sunt așteptate cutremure mari. Ce cartiere din…

- Proiectul AFROS – Analiza științifica a progonozelor seismicitații in Romania, desfașurat de cercetatorii Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDPF), a avut o abordare exhaustiva in investigarea seismicitații, cu accent pe regiunea Gorj. In primele doua…

- Cutremurele, „Oppenheimer”, dieta Nupo, „Cum sa devii o femeie fatala” si reteta de magiun de prune se regasesc intre evenimentele, stirile si anunturile care au starnit cel mai mare interes in cautarile romanilor pe Google in 2023.Listele Google arata subiectele si oamenii care au generat cel mai…

- Mihai Diaconescu, specialist INFP, a explicat ca nu ar fi motive de ingrijorare, pentru ca fenomenul produs in noaptea de duminica spre luni nu este deloc ieșit din comun. ”Cutremurele acestea fac parte din seismicitatea de fond a zonei Vrancea, nu au nimic extraordinar, nici ca magnitudine, nici ca…

- Mișcarea telurica a avut loc puțin dupa miezul nopții, la o adancime de 140 de km și a fost resimțita atat la București cat și in mai multe orașe din țara. Inițial, Institutul Național pentru Fizica a Pamantului a anunțat ca seismul a avut o magnitudine de 4,7 pe scara Richter. Ulterior, instituția…

- In decursul zilei de 22 noimebrie 2023, in Romania s-au inregistrat doua seisme in doua locații diferite ale țarii. Cutremurele se produc aproape zilnic mai ales in zonele cu risc ridicat, iar oamenii, deși sunt obișnuiți, devin din ce in ce mai sceptici cu privire la frecvența acestora.

- ”Taticul cutremurelor”, Gheorghe Marmureanu (83 de ani), cu o activitate de peste șase decenii, in seismologie, și cu studii de specialitate in America, vine cu vești: ”Suntem in grafic!”, ne-a declarat acesta, in exclusivitate pentru Playtech Știri. Vor fi cutremure, in Romania, de Sarbatori? Ce spune…