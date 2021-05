Stiri pe aceeasi tema

- Marea finala Te cunosc de undeva! iși va desemna caștigatorul, sambata, de la ora 20.00, la Antena 1, intr-o gala spectaculoasa si emotionanta deopotriva. Dupa 14 saptamani de show și cateva luni bune de filmari și antrenamente, cei unsprezece concurenți ai celui de-al 16-lea sezon al transformarilor…

- A inceput gala ”Piese de top” a emisiunii „Te cunosc de undeva”, iar surprizele nu au intarziat sa apara. Inca din primele minute ale show-ului de transformari, pe scena de la Antena 1 a urcat nimeni alta decat Loredana Groza, invitatul special al serii. Insa, artista nu a fost singura, ci a facut un…

- Cea mai noua gala Te cunosc de undeva!, dedicata pieselor de top, aduce in fata telespectatorilor o serie de personaje spectaculoase, dar si invitati pe masura tematicii. Jurata X Factor si Next Star, Loredana, si taraful Caliu vor face show sambata aceasta, de la 20:00, pe scena transforming show-ului…

- Cu doar cateva saptamani inainte de marea finala a celui de-al saisprezecelea sezon, batalia pentru primele locuri in clasamentul transformarilor devine din ce in ce mai serioasa la „Te cunosc de undeva!”, iar provocarile Ruletei, pe masura. In ediția de sambata seara, Loredana Groza face spectacol…

- Maratonul transformarilor continua, in aceasta sambata, de la ora 20:00, la Antena 1, cu o gala dedicata muzicii de dragoste. Surpriza serii va fii Radu Ștefan. Artisti unul si unul vor urca pe scena transforming show-ului in cea de-a noua editie Te cunosc de undeva!, care va fi deschisa de omul care…

- Maratonul transformarilor continua, in aceasta sambata, de la ora 20:00, la Antena 1, cu o gala dedicata muzicii de dragoste. Artisti unul si unul vor urca pe scena transforming show-ului in cea de-a noua editie Te cunosc de undeva!, care va fi deschisa de omul care a transformat o gara mica intr-un…

- Radu Ștefan Banica este acum concurent la „Te cunosc de undeva”, emisiunea de la Antena 1. Acolo se transforma in artiști consacrați și impresioneaza cu talentul lui. Recent a dezvaluit ca și-ar dori la participe și la o alta emisiune, din același trust. La 18 ani, Radu Ștefan Banica a fost admis la…

- Radu Stefan Banica, fiul lui Stefan Banica, a avut o aparitie de senzatie sambata seara la emisiunea „Te cunosc de undeva“, de la Antena 1: a fost deghizat in Loredana Groza si a facut show pe ritmurile piesei „Zig Zagga“.