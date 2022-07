Stiri pe aceeasi tema

- Misiune deloc usoara pentru handbalistele Gloriei in primul tur preliminar al EHF European League! Sortii nu au fost prea generosi cu echipa buzoiana la tragerea care a avut loc marți la pranz, la sediul EHF de la Viena. Pentru un loc in turul urmator, ultimul inaintea grupelor, Gloria urmeaza sa se…

- Gloria isi afla astazi, incepand cu ora 12.00, adversara din primul tur preliminar al EHF European League, in urma tragerii la sorti care va avea loc la sediul EHF de la Viena. Potrivit listei anuntata saptamana trecuta de Federatia Europeana de Handbal, adversara echipei buzoiene se va alege dintre:…

- Gloria a inceput in forta seria meciurilor de verificare stabilite in cantonamentul de la Poiana Brasov. Ieri, in primul test al acestei perioade, echipa buzoiana a trecut la scor, 4-0 (2-0) de nou-promovata Otelul Galati. Scorul a fost deschis inca din minutul 6 de unul dintre noii sositi in aceasta…

- Gloria a ramas fara unul din adversarii din meciurile de verificare perfectate in cantonamentul de la Poiana Brasov, unde Cristi Pustai si jucatorii sai se afla de pe 8 iulie. Amicalul programat maine, impotriva divizionarei a treia brasovene Olimpic Zarnesti a fost anulat. Initial, cele doua echipe…

- Poate cea mai importanta mutare reusita de Gloria in campania estivala de transferuri! Internationalul roman U19 Sergiu Pirvulescu a revenit dupa 2 ani in Crang si va evolua pentru noua Glorie in urmatorul sezon. Sergiu a promovat in aceasta vara cu Petrolul Ploiesti in Liga 1, insa nu a mai continuat…

- Locul 5 la finalul recent incheiatului campionat al Ligii Nationale de handbal feminin, Gloria este, deocamdata, in afara cupelor europene. Campioana Rapid urmeaza sa evolueze in grupele Ligii Campionilor, iar CSM Bucuresti (locul 2), SCM Rm. Valcea (locul 3) si Magura Cisnadie (locul 4), in EHF European…

- FC Buzau a incheiat cu o victorie ultima partida pe care a sustinut-o in Crang in acest sezon. Sambata, in penultima etapa din Grupa B a play-out-ului Ligii a 2-a, echipa buzoiana a trecut fara emotii, scor 4-1, de deja retrogradata Unirea Constanta, formatie pe care o invingea, in sezonul regulat,…

- Veteranul echipei din Crang, Ciprian Petre, se retrage din fotbal. Simbol al formației buzoiene, mijlocașul va juca ultimul sau meci sambata, pe stadionul Gloria, cand FC Buzau va intalni Unirea Constanța, in cadrul play-out-ului Ligii secunde. Intrarea la partida de sambata va fi gratuita. Meciul incepe…