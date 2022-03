Ce spune Preotul Constantin Necula despre Post: “Dacă nu puteţi posti de mâncare, refuzaţi să vă mâncaţi aproapele” Astazi este Lasatul secului pentru Postul Paștelui. Daca vrem sa ținem Post, poate ar trebui sa luam aminte de sfaturile Parintelui Constantin Necula, unul dintre cei mai apreciati preoti crestin ortodocsi din Mitropolia Ardealului. “Daca m-ar intreba cineva ce inseamna a posti, as spune ca nu exista cuvinte pentru a explica iubirea. A posti inseamna a iubi. A iubi pe Dumnezeu si pe tine, omul, trup si suflet. A iubi pe om, aproapele si departele tau. A nadajdui ca iubirea aceasta nu te confuzeaza, nu te asaza indoielnic in colturile confuze si sincretiste ale lumii. A posti inseamna sa stai mereu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

