Ce spune prefectul Capitalei despre introducerea testelor antidrog în școli Rares Hopinca, prefectul Capitalei, a declarat joi despre propunerea lansata in spatiul public, privind testarea antidrog in scoli si adeverinta la inceputul anului scolar, ca nu doresc sa impuna nimic, iar orice testare se face cu acordul parintelui. Prefectul a precizat ca nu mai trebuie sa ascundem sub pres, pentru ca acest consum de droguri in randul tinerilor este un flagel iar daca copiii incep de la 13 ani sa consume droguri si mare parte din parinti, mai ales din mediile vulnerabile, nu cunosc acest lucru, acei copii sunt condamnati. Hopinca a mai aratat ca in Municipiul Bucuresti nu exista… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

