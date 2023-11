Stiri pe aceeasi tema

- Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu au fost extrem de emoționați cand au vazut imaginile din America Express. Cei doi și-au reamintit de momentele prin care au trecut in competiție, iar toate au reușit sa ii uneasca și mai mult.

- Fost jucator la Malaga și dețintator timp de 11 ani al recordului pentru cel mai tanar marcator in LaLiga, camerunezul Fabrice Olinga a vorbit in presa spaniola despre noua vedeta a Barcelonei, dar și despre experiența la FC Botoșani.

- MOMENTUL DE CULTURA. CU GEORGICA MANOLE (182) O rubrica realizata de profesor Georgica Manole, scriitor, epigramist DIN CAIETUL MEU DE INSEMNARI Dan Berindei in eseul „Noi si reasezarea lumii”: „Situati intr-o zona nevralgica, „in calea rautatilor”, sarcina noastra, a romanilor, este dificila. Experienta…

- 21 de tineri cu și fara dizabilitați au ieșit in oraș și facut mai multe activitați impreuna ca sa se ințeleaga unii pe alții mai bine. Experiența lor a fost inclusa in jocul de educație civica și sociala „Teen Action for Inclusion” (Acțiunea tinerilor pentru incluziune), realizat de Asociațiile Cu…

- Cu șanțuri in unghii și cu parul ars pe mulți bani. Experiențele neplacute se intampla și in saloanele de fițe. Andreea Ibacka nu se ferește sa spuna cum a ajuns sa plateasca sume ridicol de mari pentru servicii care il loc sa o faca mai frumoasa, a plecat dezamagita acasa.

- Omul care aduce vestea la Radio Iași: Psihoterapeut Magda Axinte Suntem asteptati la Healing BookClub-ul lunii septembrie eveniment ce reprezinta o oportunitate unica de a explora in profunzime conexiunile dintre creier, minte și univers. Se vor dezbate aceste teme pornind de la carțile „Creierul…

- Antrenorul celor de la Rapid, Cristiano Bergodi (58 de ani), a vorbit, intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, despre felul in care gestioneaza situația jucatorilor experimentați care nu mai prind nici primul „11”, dar nici lotul. Aici, interviul integral acordat de Cristiano Bergodi In lotul…

- Sebastian Dobrincu vrea sa dea lovitura cu Marius Moga. Lucreaza impreuna la o aplicație de care sunt convinși ca va revoluționa lumea entertainmentului. Cei doi se afla de mai mult de o luna peste ocean și muncesc la proiectul ambițios. Mizeaza pe faptul ca orice vocea, oricat de nonmuzicala ar fi,…