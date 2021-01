Stiri pe aceeasi tema

- 27 ianuarie 2021 este ultima zi de depunere a dosarelor pentru solicitarea subvențiilor in avans cu scopul imbunatațirii și dezvoltarii infrastructurii publice rurale și diminuarii tendințelor de declin social și economic in zonele rurale. Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului precizeaza…

- Republica Moldova și Romania au lansat un proiect comun de utilizare eficienta a biomasei vegetale – „Imbunatațirea calitații biocombustibililor solizi produși din materii prime colectate de pe ambele maluri a raului Prut”. Acesta va fi realizat in cadrul Programului Operațional Comun Romania – Republica…

- „Aleea ONU” va fi creata la Gradina Botanica din Chișinau, cu prilejul marcarii a 75 de ani de la fondarea Organizației Națiunilor Unite (ONU). Inițiativa aparține reprezentanților Gradinii Botanice și va fi susținuta de Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului (MADRM) prin alocarea…

- Oficiul National al Viei si Vinului are un nou director. Este vorba despre fostul manager general al vinariei „Castel MIMI”, Cristina Frolov, care, in urma unui concurs desfasurat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului, a fost aleasa cu cu 6 voturi din 8, transmite IPN.

- Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV) are un nou director. In urma concursului desfașurat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului, pentru funcția de varf a instituției a fost aleasa Cristina Frolov cu 6 voturi din 8. Astfel, potrivit ordinului Ministerului, Cristina Frolov…

- Rectorul Universitații Agrare din Moldova a ajuns in vizorul ANI, dupa ce ar fi incalcat regimul juridic al conflictelor de interese. Aflandu-se in funcția de rector, acesta ar fi semnat șase acte administrative in privința fiilor sai. Daca faptele se vor adeveri, ANI va sesiza Ministerul Agriculturii,…

- Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului a lansat astazi cel de-al treilea apel de depunere a dosarelor de solicitare a subvenției in avans pentru proiecte de dezvoltare rurala și imbunatațire a nivelului de trai și de munca in mediul rural. Dosarele pot fi depuse pana pe 27 ianuarie…

- Dupa aproape un an de seceta hidrologica, lunile septembrie și octombrie au adus ploi, astfel incat agricultorii au putut insamanța terenurile agricole cu grau sau orz. Totuși, pentru dezvoltarea culturilor de toamna nu este suficienta umiditate in sol, suține președintele Asociației Producatorilor…