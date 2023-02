Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din data de 2 februarie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 7, Bogdan și Irina vorbesc despre apropierea dintre ei. Bogdan le spune baieților ca simte cum totul se intampla prea rapid, dar Irina este de alta parere: Cred ca s-a aprins inițial, dar apoi s-a stins.

- In ediția din data de 31 ianuarie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 7, Alex era ganditor, dar și neincrezator in ceea ce o privește pe Irina. Concurentul nu știe de ce s-a schimbat brusc tanara: de la Andrei la el, iar acum la Bogdan.

- In ediția din data de 31 ianuarie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 7, dupa petrecerea de sambata, Irina era convinsa ca nu are nimic in comun cu Andrei. Concurenta și-a indreptat atenția catre Bogdan.

- Dupa ce a avut o intalnire pe nevazute cu Irina, se pare ca Dima este atras de o alta concurenta, mai exact de Sabrina. In ediția din aceasta seara Mireasa - Capriciile iubirii, concurentul i-a marturisit sentimentele, marturisind ca iși dorește sa o cunoasca mai bine pe Sabrina.

- Fanii emisiunii Mireasa știu ca Dima nu știa pe cine sa aleaga dintre Denisa și Sabrina. Concurenta nu a mai rezistat și i-a facut cateva reproșuri barbatului. Ce a deranjat-o cel mai mult pe blondina.

- Povestea de viața a lui Hatice de la Mireasa sezon 7 i-a emoționat pe baieți. Fata a crescut fara tata și spune ca acest lucru a afectat-o foarte mult. Iata cine este Hatice și ce trecut amoros are.

- ​​O concurenta din show-ul „Mireasa" de la Antena 1 a ajuns la spital dupa ce a baut mai multe shot-uri la petrecerea burlacitelor si a lesinat in baie. Ea a fost gasita de o alta concurenta care practic a salvat-o. Emisiunea se filmeaza 24 de ore din 24 si imaginile au fost surprinse pe camere, insa…

