Ce spune DSVSA Buzău despre condițiile de comercializare și sacrificare a porcilor înaintea sărbătorilor de iarnă Avand in vedere apropierea sarbatorilor de iarna și comerțul tradițional crescut de carne de porc și porci vii din aceasta perioada, Direcția Sanitar-Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Buzau informeaza ca, in conformitate cu legislația in vigoare și contextul epidemiologic actual impus de prezenta P.P.A. pe teritoriul județului Buzau, porcii vii pot fi achiziționați de catre persoanele fizice din urmatoarele surse: Exploatații comerciale industrial (ferme) sau de tip A; Persoane fizice inregistrate sanitar veterinar conform Ord. 20/2018; Lista exploatațiilor comerciale industriale (ferme)… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

