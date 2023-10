Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Florescu este foarte activa pe rețelele de socializare de cand s-a terminat Insula Iubirii, iar ea posteaza destul de des și le arata fanilor ei diverse momente din viața sa. Recent, fosta concurenta de la Insula Iubirii le-a aratat internauților ce a gasit pe mașina ei. Antrenoarea de fitness…

- Nu este prima oara cand reality show-ul de la Antena 1 a starnit controverse, insa este intaia data cand un scandal il vizeaza pe prezentator. Radu Valcan a fost acuzat de jigniri de o fosta concurenta de la „Insula Iubirii”. Femeia, care a facut pentru o vreme parte și din echipa de producție, a descris…

- In urma cu cateva zile, Ema Oprișan a postat mai multe imagini pe Instagram in timp ce se afla la salonul de infrumusețare, spunand ca este nerabdatoare pentru ca iși face o schimbare de look. De curand, fosta concurenta de la Insula Iubirii a distribuit un videoclip și cu rezultatul, spunand ca este…

- Claudia Florescu a transmis un mesaj acid pe Instagram, asta dupa ce a fost judecata ca s-a desparțit de Bogdan Cirlan, mai ales ca el a cerut-o in casatorie chiar in marea finala a emisiunii de la Antena 1. Iata ce postare a facut concurenta de la Insula Iubirii!

- Andrei Ifrim este unul dintre cei 10 tineri care au decis sa participe in acest sezon la Insula Iubirii in calitate de ispite. El s-a facut remarcat atat pentru fizicul sau bine lucrat la sala, dar și prin atitudinea de care a dat dovada pe parcursul show-ului. Am stat de vorba cu Andrei, care ne-a…

- Claudia Florescu este foarte activa pe rețelele personale de socializare și ori de cate ori are ocazia impartașește atat momentele frumoase din viața ei, cat și cele mai puțin frumoase cu fanii sai. De aceasta data, concurenta de la Insula Iubirii a postat un mesaj neașteptat. Iata ce a transmis iubita…

- Toata lumea o cunoaște acum pe Claudia Florescu, dupa ce ea a decis sa participe in sezonul 7 de la Insula Iubirii alaturi de iubitul ei, Bogdan Cirlan. Ei bine, cu toate acestea, nu mulți știu cum arata mama și fratele concurentei. Antrenoarea de fitness a postat cateva fotografii speciale cu cele…