- Premierul Nicolae Ciuca a spus, vineri seara, ca rotativa va avea loc, dar nu chiar in 25 mai, pe motiv ca atunci este Inaltarea si Ziua Eroilor și o astfel de zi nu trebuie umbrita de un eveniment politic. Premierul a precizat ”la momentul oportun” isi va depune mandatul. Intrebat despre rotativa guvernamentala,…

