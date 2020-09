Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu a afirmat, intrebat despre o posibila fuziune intre ALDE si Pro Romania pentru alegerile parlamentare, ca dupa localele din 27 septembrie conducerea celor doua partide se va reuni si va vedea care va fi formulata de colaborare care sa fie convenabila ambelor formatiuni politice.„Astazi…

- "Haosul care domneste in educatie are un corespondent si in zona de sanatate. Pe mine ma intriga ca autoritatile sunt preocupate de momente festive, de inaugurari. Nu are importanta ca ne confrutam cu o perioada extrem de grea. Logica dupa care actioneaza Iohannis este numai una politica, il intereseaza…

- Conform surselor G4Media, varianta unei aliante este exclusa, deoarece ar creste pragul electoral la 7%, dar si pentru ca astazi a fost ultima zi cand putea fi facute aliante. Citeste si: Ciolacu: "PSD merge singur la parlamentare. Facem un ultim apel ca autoritatile sa se sesizeze in cazul…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, la DCNews, despre decizia formațiunii de a nu forma o alianța electorala pentru alegerile parlamentare nici cu Pro Romania, nici cu ALDE și nici cu PPU-sl, are și dezavantaje.„Nu sunt numai lucruri bune in aceasta decizie. Suntem mai vulnerabili.…

- Consiliul Politic National al PSD a decis, marți, cu 69 de voturi pentru și 2 impotriva, ca partidul sa nu faca alianțe la alegerile parlamentare programate la sfarșitul acestui an, au declarat pentru G4Media.ro surse din partid. Astfel, Pro Romania (Victor Ponta), PPUsl (controlat de Dan Voiculescu)…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, dezminte informatia ca ar candida la alegerile parlamentare pe listele PSD si se declara victima unui "fake news". "Continua "fake news-urile' din campania electorala. Ultimul pe care l-am vazut este ca as candida la alegerile parlamentare pe listele PSD!",…

- Constituirea alianțelor trebuie depuse in termen de 5 zile de la inființarea Biroului Electoral Central. cea mai tarzie data ar fi cea de 15 septembrie. Posibilii parteneri de alianțe pentru PSD sunt Pro Romania, ALDE și PP-USL. Victor Ponta și Calin Popescu Tariceanu au anunțat public ca…

- Motiune de cenzura nu va trece, anunta Victor Ponta. "Pro Romania are 24 de parlamentari și am vorbit cu toți cei 24 de parlamentari ca maine sa fim toți in sala și vom vota cu bila alba in urna alba și bila neagra in urma neagra, deci pentru demiterea Guvernului. Dar știu ca UDMR-ul susține Guvernul,…