- Bogdan Albulescu joaca in noul sezon “Fructul oprit", care va incepe in curand la Antena 1. Indragitul actor s-a alaturat distribuției serialului inca din primul sezon, facandu-și apariția in penultimul episod. Acesta interpreteaza rolul unui barbat care este dispus sa lupte cu toate forțele pentru…

- Și-a facut apariția in “Fructul oprit”, inca din ultimul episod al primului sezon, iar in cadrul noului sezon al serialului, care se va difuza in curand la Antena 1, telespectatorii ii vor putea cunoaște mai bine personajul. Bogdan Stanoevici il interpreteaza, in “Fructul oprit”, pe Marius Cristescu.

- Antena 1 le aduce telespectatorilor, incepand de luni, 23 iulie, primul sezon “Fructul oprit”. Fanii productiei vor putea urmari, in reluare, episoadele din acest sezon, de luni pana vineri, de la ora 23.00.

- Emoțiile și suspansul au atins cote maxime, miercuri seara, la Antena 1, in ultimul episod din primul sezon “Fructul oprit”, serial produs de Ruxandra Ion. Așteptat cu nerabdare de fanii producției, finalul acestui sezon a adus in fața telespectatorilor momente neașteptate, doua mirese, dar și o dezvaluire…

- De unde s-a inspirat Mihai Calin pentru rolul de psiholog din “Fructul oprit”. Indragitul actor a dezvaluit de ce a ținut cont atunci cand și-a construit personajul – Mircea Adam din serialul difuzat, miercurea, la Antena 1. “Noi ce facem? Ne asumam niște situații. Te pui pe tine intr-o situație ipotetica,…

- Penultimul episod din acest sezon al serialului “Fructul oprit”, difuzat aseara de Antena 1, a adus in fața telespectatorilor un personaj misterios și important din viața Soniei, interpretat de indragitul actor Bogdan Albulescu. Miercurea viitoare, 20 iunie, ora 20.00, fanii producției pot urmari finalul…