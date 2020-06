Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Alexandru Rafila a declarat la „Marius Tuca Show” ca nu redeschiderea teraselor a determinat creșterea numarului de cazuri, ci faptul ca oamenii au reununțat sa poarte masca. El a mai spus ca...

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, joi, 238 de noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2. Este cel mai mare numar de infecții zilnice de dupa 16 mai, cand au fost 267 de noi cazuri. De asemenea, miercuri au fost raportate doar 152 de noi cazuri. Totalul infecțiilor a ajuns la 19.907 in Romania.…

- Autoritatile din Macedonia de Nord au emis o noua interdictie privind iesirea din casa, in contextul in care numarul infectarilor cu coronavirus a crescut din nou la o saptamana dupa ce majoritatea restrictiilor in legatura cu contactele sociale au fost ridicate, relateaza DPA. O interdictie…

- Profesorul Horea Mihai Badau spune ca virusul care provoaca boala COVID 19 se transmite prin picaturi de saliva, in schimb virusul din capetele noastre se transmite cand trece cineva pe langa tine și respira, fara masca sau cand cineva respira spre tine la o distanța de 1,5 metri in hipermarket,…

- "Situatia este in miscare. In unele zile avem trei sute si ceva de cazuri noi, in altele 260, 270 de cazuri noi. Problema arata ca inca nu suntem pe un trend descrescator sustinut si continuu. Asta inseamna ca inca exista riscul ca lucrurile sa mearga intr-o directie pe care nu ne-o dorim. Acest…

- Germania a inregistrat o crestere cu 2.458 a numarului de cazuri noi de COVID-19, pana la 139.897, potrivit datelor Institutului Robert Koch date publicitatii duminica, relateaza Reuters. Cresterea a fost mai mica decat cea inregistrata sambata, cand s-au inregistrat 3.609, pana cand numarul de noi…

- Avand in vedere ca, in prezent, Romania a trecut intr-o alta faza epidemiologica, specialiștii epidemiologi, cei de boli infecțioase, terapie intensiva și medicina de urgența din cadrul Comisiei MS au stabilit includerea in prioritațile de testare pentru COVID 19 a unor categorii de pacienți cu risc…

- Prezent in conferința de presa din aceasta seara, Secretarul de Stat Raed Arafat, a confirmat faptul ca exista 2119 cazuri confirmate de coronavirus in Romania. Asta inseamna ca Romania intra, de astazi, in scenariul 4 gandit de autoritați. Secretarul de Stat a mai spus ca din cele 2119 cazuri, 593…