Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul de energie termica a Capitalei este in colaps, lucru care s-a vazut in aceasta vara, cand bucurestenii nu au avut apa calda, spune Claudiu Cretu, administratorul special al Electrocentrale Bucuresti (Elcen). El arata ca solutia este fuziunea dintre Elcen si Termoenergetica, in paralel cu investitii…

- Sistemul de energie termica a Capitalei este in colaps, lucru care s-a vazut in aceasta vara, cand bucurestenii nu au avut apa calda, iar solutia consta in fuziunea dintre Elcen si Termoenergetica, in paralel cu investitii in centrale noi si in reabilitarea conductelor, a declarat, joi, Claudiu Cretu,…

- Administratorul public al municipiului Deva, penelistul Adrian David, a fost diagnosticat, pentru a doua oara in acest an, cu COVID-19, el mentionand ca boala a fost depistata dupa ce duminica a resimtit simptomele unei raceli si a decis sa-si faca un test PCR la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU),…

- Inspectorul Școlar General al Capitalei, Ionel Pușcaș, a fost confirmat cu noul coronavirus, a declarat inspectorul general adjunct Marina Manea. In consecința, toți contacții direcți, printre care inspectori școlari adjuncți, au intrat de duminica in izolare. “Este confirmat pozitiv. Noi suntem in…

- PSD a depus plangere la Parchetul General cu privire la situația de la Biroul Electoral de Circuscripție a Sectorului 1 al Capitalei. Exista „suspiciuni foarte, foarte mari” cu privire la procesul electoral din Capitala, a anunțat Sorin Grindeanu, care a amintit ca Daniel Tudorache a facut o solicitare…

- Totuși, noul primar al Capitalei, Nicușor Dan, nu a putut miercuri sa spuna nimic legat de cum va rezolva problema apei calde din București, subiect pentru care fosta administrație a fost acuzata in campania electorala de susținatorii actualului primar. Intrebat, la sosirea la sediul PNL, cand va rezolva…

- Caldura și apa calda sunt o problema in Capitala, iar noul primar, Nicușor Dan, va trebui sa o rezolve cu prioritate. Ludovic Orban, prim-ministrul, i-a transmis acestuia ca Elcen, furnizorul de apa calda și caldura, nu are bani pentru a cumpara combustibil. Prim-ministrul i-a cerut primarului ales…

- Primarul general ales, Nicusor Dan, a precizat marti ca s-a intalnit cu administratorul special al ELCEN, Claudiu Cretu, si ca sistemul de termoficare din Bucuresti e intr-o situatie "foarte dificila", potrivit Agerpres.