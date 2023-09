Stiri pe aceeasi tema

- FRF anunta o singura modificare in lotul pentru meciul cu Kosovo: Cristi Manea, devenit indisponibil dupa antrenamentul de luni, in urma unor probleme medicale, a fost inlocuit de Daniel Birligea, potrivit news.ro.Lotul Romaniei pentru meciul cu Kosovo:1. Stefan TARNOVANU • 2. Andrei RATIU…

- Radu Valcan și Adela Popescu formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri din Romania. Cei doi se iubesc de ani buni și au o familie minunata, despre care vorbesc mereu in public. Totuși, fanii nu ințeleg de ce aleg sa nu iși expuna niciodata copiii, sa nu le arate chipul, motiv pentru care au vrut…

- Adela Popescu și Radu Valcan au trei copii, insa aceștia evita sa le arate chipul pe rețelele de socializare. Prezentatorul de la Antena 1 a explicat motivul pentru care ascunde fețele celor trei baieți.Alexandru, Andrei și Adrian sunt cei trei baieți ai lui Radu Valcan și Adela Popescu. Cei doi parinți…

- Mama a trei copii, Alexandru (7 ani), Andrei (5 ani) și Adrian (2 ani), Adela Popescu (36 ani) are adesea ganduri și intrebari. In urma cu doar o zi, vedeta a tras niște concluzii pe care i le-a impartașit imediat soțului ei, prezentatorul TV Radu Valcan (46 ani). Dupa ce și-au facut de cap timp de…

- Adela Popescu a fost in vacanța, in Bali, alaturi de familia sa, soțul și cei trei baieți. Prezentatoarea a povestit cum fiul ei cel mare, Alexandru, a avut parte de o experiența de neuitat, dar care a speriat-o foarte tare pe ea.Adela Popescu și Radu Valcan au avut o vacanța de aproape o luna in Bali,…

- Lotul Unirii Dej s-a reunit, azi, de la ora 11:30, la Stadionul Municipal Dej, cand a fost programat primul antrenament condus de antrenorul principal Dacian Nastai . Au ieșit pe teren urmatorii jucatori: PORTARI: Claudiu CHINDRIȘ, Rareș POP, Eusebiu URIAN (2007);FUNDAȘI: Alin BURDEȚ, Daniel POP, Denis…

- Laura Cosoi a vorbit despre familia pe care o are, dar și despre comedia in care joaca alaturi de mai multe vedete de la noi. Actrița marturisește ca soțul ei, Cosmin Curticapean, iși dorește și un baiețel.Laura Cosoi este o mamica fericita de trei fetițe, Rita, Vera și Lara. Aceasta a vorbit deschis…

- Aflata inca in pauza de televiziune, Adela Popescu se bucura de familia ei numeroasa, care numara 3 copii – Alexandru, Adrian și Andrei – carora ea și Radu Valcan le-au dedicat tot timpul liber și in decurs de 7 ani nu au plecat in nicio vacanța fara urmași, intai unul, apoi doi, formula de 3 […] The…