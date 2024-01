Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a fost intr-o vizita in SUA, iar discuțiile purtate acolo se pare ca au deblocat aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Senatorul PSD, Daniel Zamfir, susține ca Marcel Ciolacu s-a intalnit in SUA cu Anthony Blinken și Ronald Lauder, fost ambasador al SUA in Austria. Imediat…

- Consiliul UE a adoptat Decizia privind aplicarea acquis-ului Schengen in Romania si in Bulgaria. Decizia se aplica din martie 2024 si vizeaza frontierele aeriene si navale. Romania si Consiliul Uniunii Europene vor continua eforturile pentru obtinerea unei decizii referitoare la eliminarea controalelor…

- Fostul premier Dacian Ciolos, actual europarlamentar, a scris, miercuri seara, pe Facebook, ca „vestile triumfaliste” ale premierului Marcel Ciolacu despre intrarea in spatiul Schengen ar fi cu adevarat importante daca ar exista un acord cu Austria si pentru intrarea cu frontierele terestre. „Mi-as…

- Iese la suprafața adevarul despre calendarul intrarii Romaniei in Schengen! Dezvaluire din interiorul Coaliției PNL-PSDIes la iveala noi informații! Din interiorul coaliției aflate la guvernare au fost facute dezvaluiri referitoare la calendarul aderarii Romaniei la spațiul Schengen. Concret,…

- Camera Deputatilor a respins, marti, motiunea simpla a USR si Forta Dreptei impotriva ministrului Educatiei Ligia Deca. Au fost 81 de voturi „pentru”, 189 „impotriva” si noua deputati nu au votat, relateaza stiripesurse.ro . Motiunea simpla, numita „Un ministru care minte nu poate gestiona Educatia”…

- Reprezentanții PSD și PNL, adica din partidele Coaliției de guvernare, sunt optimiști privind un posibil vot, cu rezultat pozitiv, privind intrarea Romaniei in Schengen, deși inca sunt mai au unele rezerve privind rezolvarea acestei teme pana la finalul lui 2023.

- In data de 17.10.2023, Catalin Predoiu, Viceprim ministru, ministrul Afacerilor Interne, a avut o videoconferinta cu Ylva Johansson, comisar european pentru Afaceri Interne, pe diferite teme de actualitate la nivel european.Ministrul Predoiu a facut o scurta trecere in revista a masurilor luate de autoritatile…

- Știrile romanești majore (cele care merita statutul de breaking news) au acum o viața de cateva zile, de-a scurtul careia evolueaza ca o napasta naționala grava. Știrea-bomba devine cataclism cu potențial globalist. Acest uragan, sa-i spunem Dorel, se formeaza in zona abuzului tupeist, a indolenței…