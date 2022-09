CE solicita statelor membre modernizarea sistemelor de venit minim,pentru combaterea saraciei si promovarea ocuparii fortei de munca

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a invitat miercuri statele membre sa isi modernizeze sistemele de venit minim, ca parte a angajamentului constant de a reduce saracia si excluziunea sociala in Europa. Propunerea de recomandare a Consiliului privind un venit minim adecvat care sa asigure incluziunea activa prezinta…

- La 31 mai 2022, Romania a prezentat Comisiei o cerere de plata bazata pe atingerea celor 21 de jaloane si tinte selectate din Decizia de punere in aplicare a Consiliului pentru prima transa, arata comunicatul de presa al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Acestea vizeaza reforme privind transportul…

- Unda verde pentru prima cerere de plata a Romaniei in cadrul Mecanismului de redresare și reziliența. „Am vești bune pentru Romania”, afirma președinta Ursula von der Leyen: vin 2,6 miliarde de euro ca prima plata in cadrul NextGenerationEU. Comisia Europeana a aprobat joi o evaluare preliminara pozitiva…

- Ministrii Energiei din Uniunea Europeana vor incerca marti sa incheie un acord politic privind planul Bruxelles-ului de a reduce cu 15% consumul de gaze in perspectiva iernii viitoare, in fata temerilor privind o oprire a livrarilor de catre Rusia, relateaza agentia EFE. Subiectul va fi tratat intr-un…

- In conditiile in care UE se confrunta cu riscul unor intreruperi suplimentare ale livrarilor de gaze din Rusia, Comisia Europeana a propus miercuri un nou instrument legislativ, Planul european de reducere a cererii de gaze, care vizeaza diminuarea folosirii gazelor in Europa cu 15% pana in primavara…

- Comisia Europeana a propus marți statelor membre o finanțare de 500 de milioane de euro din partea UE pe o perioada de doi ani pentru a facilita achizițiile comune de arme in vederea refacerii urgente a stocurilor epuizate de sprijinul acordat Ucrainei, potrivit agenției AFP, citata de boursorama.com…