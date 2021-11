Programul de guvernare in domeniul ”Sanatații” cuprinde o serie de masuri care vizeaza limitarea efectelor epidemiei, investiții, acoperirea deficitului de personal, accesul nediscriminatoriu la servicii medicale, fonduri europene. In document este subliniat in mod expres faptul ca Ministerul Sanatații este autoritatea care ia deciziile privitoare la sanatatea publica. In principal, programul se concentreaza pe combaterea epidemiei de coronavirus prin ”acțiuni urgente”. Astfel, in pivința diagnosticul și tratamentul pacienților COVID-19 in program se prevede: 1. Accesul facil la diagnostic…