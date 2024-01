Stiri pe aceeasi tema

- Theo Rose și Anghel Damian au deveni parinți anul trecut, cand a venit pe lume Sasha, care le-a schimbat total viața. Artista a vorbit recent despre un amanunt mai puțin știut publicului larg. Mai exact, este vorba despre momentul in care a aflat ca va deveni mama.Artista a mers in Thailanda alturi…

- Theo Rose și Anghel Damian se casatoresc anul acesta. Unde va avea loc marele eveniment Continue reading Theo Rose și Anghel Damian se casatoresc anul acesta. Unde va avea loc marele eveniment at Tabu.

- Sportul are o importanța cruciala pentru sanatate și joaca, totodata, un rol semnificativ in educație, dezvoltand calitați precum disciplina, concentrarea, fair-play-ul și spiritul de echipa, pregatind astfel tinerii pentru provocarile vieții și formand caractere puternice. Și, de aceea, toți elevii…

- Lia Bugnar a primit mai multe mesaje de la admiratori, pe Facebook și pe Instagram, dupa apariția in cel mai recent podcast intitulat „E vremea mea”. Actrița spune ca, deși subiectul principal a fost despre imbatranire, ea nu iși imagineaza ce dezvaluire a starnit astfel de reacții din partea barbaților.…

- Lia Bugnar și Anghel Damian au avut o relație timp de 9 ani, insa s-a incheiat brusc in momentul in care Anghel a cunoscut-o pe Theo Rose pe platourile de filmare ale unui serial. Acum, dupa aproape un an regizoarea inșelata a rupt tacerea.„N-am avut sa pozez...adica daca ma intreba cineva: ce faci,…

- Lia Bugnar și Anghel Damian au avut o relație timp de 9 ani, insa s-a incheiat brusc in momentul in care Anghel a cunoscut-o pe Theo Rose pe platourile de filmare ale unui serial. Acum, dupa aproape un an regizoarea inșelata a rupt tacerea.„N-am avut sa pozez...adica daca ma intreba cineva: ce faci,…

- Lia Bugnar, in varsta de 54 de ani, a vorbit cu multa sinceritate despre desparțirea de Anghel Damian. Scenarista a recunoscut ca a suferit o buna perioada de timp și a durut-o mai ales atunci cand s-a spus ca regizorul a parasit-o din cauza diferenței de varsta.Timp de noua ani, Lia Bugnar și Anghel…

- Theo Rose și barbatul alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste, Anghel Damian, sunt, din nou, nași de botez. Astazi, cei doi o creștineaza pe micuța Agatha Elena. Vestea a fost data chiar de artista prin intermediul rețelelor de socializare.