- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara, in comuna Miroslava, pe DJ 248 A. Doua autoturisme au fost implicate: un Ford cu numere de Iasi si o Skoda cu numere de Bucuresti. Ciocnirea dintre cele doua masini s-a petrecut in jurul orei 19:00. Reprezentantii IPJ Iasi au precizat ca in urma incidentului…

- Fosta secretara a Primariei Deva ramane in arest preventiv dupa ce contestația formulata de DNA a fost admisa de Curtea de Apel Alba Iulia. Contestația a fost formulata la hotararea judecatorului de camera preliminara de la Tribunalul Hunedoara prin care inculpata obținuse inlocuirea masurii de arest…

- In acest an, Maricica Puica a primit cea mai inalta distinctie oferita de Comitetul Olimpic si Sportiv Roman Colanul de Aur. Fosta mare atleta Maricica Puic a ini serbeaza astazi ziua de nastere, campioana olimpica din 1984, de la Los Angeles, in proba de 3.000 m, implinind 71 de ani. Nascuta la Iasi,…

- UPDATE – Administratia Nationala de Meteorologie a emis noi avertizari nowcasting Cod portocaliu de furtuna . Potrivit meteorologilor, pana la ora 18:00, in judetul Bacau, in Buhoci, Filipesti, Letea Veche, Parincea, Saucesti, Ungureni, Negri, Traian, Prajesti, Filipeni, Tamasi, Odobesti, Beresti-Bistrita,…

- Au fost sau nu puși atacatorii Cristinei de sora lor sa o bata? Aceasta a fost intrebarea ce a stat pe buzele tuturor telespectatorilor, dupa ce tanara mamica din Iași a susținut la Acces Direct ca ar fi fost lovita cu bestialitate de foștii cumnați ai concubinului ei. Iata ce a declarat Roxana, femeia…

- CHIȘINAU, 10 iun - Sputnik. Contestația depusa de reprezentanții mai multor partide in legatura cu decizia Comisiei Electorale Centrale cu privire la numarul secțiilor de votare in strainatate au fost respinse de magistrații Curții de Apel. Știrea se actualizeaza...

- Firma timișoreana Elba Com preia in sfarșit gestiunea iluminatului public dupa lupte care s-au intins pe doi ani. Contractul se intinde pe 5 ani și e foarte avantajos pentru caștigatorii licitației. Aceștia nu sunt obligați sa faca nicio extindere de rețea pe banii sai, doar la solicitarea municipalitații…

- Procesul complicilor ucigașului Valentinei Nica nu incepe inca pe fond. Unul dintre inculpați a contestat decizia judecatorului de camera preliminara prin care a fost constatata legalitatea sesizarii instanței cu rechizitoriul intocmit de procurori. Contestația lui Radu Clonț va fi judecata la Curtea…