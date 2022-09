Stiri pe aceeasi tema

- Cortegiul funerar al Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii a ajuns astazi, 12 septembrie 2022, la Catedrala St. Giles din Scoția. Sicriul Majestații Sale va ramane timp de 24 de ore la catedrala, inainte de a pleca catre Londra.

- Regina Elisabeta a II-a a murit, joi, 8 septembrie, la Castelul Balmoral din Scoția, locul preferat al suveranei. Cel mai in varsta monarh al lumii a trecut la cele veșnice la varsta de 96 de ani, dupa șapte decenii de domnie. In urma decesului sau, personalitați din intreaga lume i-au adus un ultim…

- Familia regala britanica este in doliu, dupa ce, in dupa-amiaza zilei de joi, 8 septembrie, Regina Elisabeta a II-a a incetat din viața, la varsta de 96 de ani, la reședința sa din Scoția, Castelul Balmoral. Prințul Charles o va succeda pe mama sa la tron și va deveni regele Marii Britanii. Cum arata…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis vineri, 9 septembrie, „un mesaj de condoleanțe Majestații Sale Regele Charles al III-lea”, dupa „trecerea in eternitate” a Reginei Angliei, produsa joi, 8 septembrie.„In numele poporului roman și al meu personal, doresc sa transmit Majestații Voastre,…

- Castelul Balmoral din Scoția are o istorie indelungata și este cunoscut drept casa de vacanța a Reginei Elisabeta a II-a, iar, recent, proprietatea in care și-a gasit sfarșitul Majestatea Sa. Se pare ca prima reședința a fost construita la Balmoral in 1390, dar nu a intrat in mainile familiei regale…

- Curcubeul dublu a aparut deasupra mulțimii adunate in fața Palatului Buckingham și deasupra steagurilor coborate la jumatate de catarg la Castelul Windsor, dupa moartea reginei Elisabeta a II-a, informeaza Insider.Mulțimile s-au adunat in fața Palatului Buckingham pe tot parcursul zilei, dupa ce vestea…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit la varsta de 96 de ani, pe 8 septembrie 2022, inconjurata fiind de familia acesteia la Castelul Balmoral din Scoția. Aceasta a fost cel mai longeviv monarh britanic, urcand pe tron in urma cu 70 de ani.

- Regina Elisabeta a II-a il va primi pe urmatorul prim-ministru al Marii Britanii la Castelul Balmoral din Scoția și nu la Palatul Buckingham, așa cum era tradiția, gestul reprezentand o premiera istorica in cei 70 de ani de domnie, noteaza CNN.