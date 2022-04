Ce semnifică cele 12 noduri din Joia Mare Fetele mari obisnuiesc ca, in Joia Mare, sa tina in mana o sfoara pe timpul slujbei. Acestea vor face cate un nod in timpul citirii fiecarei evanghelii. Cand ajung acasa, fetele pun sfoara innodata sub perna pentru a isi visa ursitul.In popor, se zice ca sufletele celor ce au plecat din aceasta lume revin la casele lor in Joia Mare, asa ca este bine sa aprinzi o lumanare sau un foc pentru le lumina calea acestora.Incepand din aceasta zi, urzicile infloresc si nu mai sunt bune de mancat. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a spalat picioarele a 12 detinuti in timpul slujbei din Joia Mare dinaintea Pastelui catoli.Evenimentul a avut loc intr un penitenciar de langa Roma, relateaza dpa, conform Agerpres.roLiderul Bisericii Catolice a putut sa reia acest ritual, care aminteste de gestul de smerenie al lui Iisus…

- In secolul al XIX-lea, marțișorul era confecționat de mame care adaugau celor doua fire impletite și cate o moneda de argint sau aur. Il dadeau copiilor in dimineața zilei de 1 martie, inainte de rasaritul soarelui. Din anul 2017, Martisorul a fost inclus pe Lista UNESCO, drept obiect de patrimoniu…

- In secolul al XIX-lea, marțișorul era confecționat de mame care adaugau celor doua fire impletite și cate o moneda de argint sau aur. Il dadeau copiilor in dimineața zilei de 1 martie, inainte de rasaritul soarelui. Din anul 2017, Martisorul a fost inclus pe Lista UNESCO, drept obiect de patrimoniu…

- Timpul lamentarilor, ca și timpul amenințarilor, a trecut. Suntem in fața unui atac la ordinea internaționala fara precedent, dar cert a fi urmat (Taiwanul e la rind), avem un razboi la frontiere care ne privește direct. Politica e in mina unora care au plagiat ca sa aiba diplome și a trolilor lor semianalfabeți…

- In timpul emisiunii Adevaruri ascunse de la Antena 3, bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a spus care sunt cele șase ritualuri pentru indeplinirea dorințelor. Este vorba despre ritualul canuței de lux, ritualul din Joia Mare, cu cele douasprezece noduri pe șiret, ritualul cercului din noduri, ritualul…

- O noua scurgere de titei in largul coastelor Peru s-a produs marti, in timpul efectuarii unor lucrari la un oleoduct subacvatic de la rafinaria companiei petroliere spaniole Repsol pentru investigarea cauzelor mareei negre survenita pe 15 ianuarie, au anuntat miercuri autoritatile. "Scurgerea (noua)…

- Atunci cand o asculți vorbind pe Carmen Tanase ai senzația ca asculți discursul celei mai puternice femei din lume. Cu o vorba apasata, de-o lejeritate care uneori starnește hohote de ras, actrița nu se ascunde in spatele metaforelor doar de dragul unei impresii placute.Ii place sa spuna lucrurilor…

- Evenimentul neplacut a avut loc in Brazilia, in prelungirile meciului dintre Sao Paulo U20 și Palmeiras U20. In al cincilea minut de prelungiri suporterul a patruns pe teren cu un cutit, iatr politistii nu au stat pe ganduri si au intervenit imediat, scrie realitateasportiva.net. Puteți vedea imaginile…