- Vineri seara, in jurul orei 21.15, in localitatea Domnești, un incident a atras atenția publicului și a autoritaților. Dorian Popa, celebrul artist și influencer, a fost prins la volan sub influența unor substanțe psihoactive. Acest eveniment a generat reacții diverse in mediul online și offline, noteaza…

