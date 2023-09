Ce semn zodiacal va fi norocos pe 21 septembrie Puternicul flux de energie cosmica, care va cobori in aceasta zi asupra tuturor fara excepție, trebuie gestionat cu competența și cumpatare. Este necesar sa alegi obiectivele de importanța capitala și sa-ți direcționezi energiile catre ele, amanand pentru mai tarziu acele cazuri care pot tolera. In aceasta perioada este de asemenea deosebit de nedorita minciuna, chiar daca este o așa-zisa minciuna pentru a salva – a liniști cu ajutorul inșelaciunii nu este totuși posibil nimanui, iar o fisura in relație poate ajunge destul de mult. In general, este recomandabil sa urmam sfatul lui Kant – imperativul… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Nauru, cunoscuta in mod oficial sub denumirea de Republica Nauru, este singura țara din lume fara o capitala desemnata oficial. Majoritatea statelor lumii au o singura capitala. Insa, puțini sunt cei care știu ca exista o țara care are trei capitale. Iata care sunt acestea! Care sunt țarile cu doua…

- Marcel Șerbuc, in varsta de 37 de ani, este principalul suspect in cazul morții fetiței de 12 ani care a fost gasita in lada unei canapele. Romanul acuzat ca a ucis-o pe fiica concubinei sale va fi extradat din Olanda in Romania. Decizia este una definitiva!

- Barbatul de 68 de ani din municipiul Sibiu suspectat ca l-a omorat cu ranga pe un tanar in fata unui bloc din oras a fost arestat preventiv. Potrivit procurorilor, victima a agresat cinci persoane pe scara blocului, iar apoi barbatul de 68 de ani a iesit din locuinta si l-a lovit mortal pe tanar, informeaza…

- Tenismanul norvegian Casper Ruud, principalul favorit al turneului ATP de la Hamburg, a fost eliminat in sferturile de finala ale acestei competitii, fiind invins cu 6-0, 6-4 de francezul Arthur Fils, intr-o partida disputata vineri, potrivit Agerpres.Fils (19 ani) nu i-a lasat nicio sansa numarului…

- Realtopfarma SA Tamași/Corbeanca, principalul dezvoltator din Transilvania Smart City, proiectul imobiliar mamut a Elenei Udrea, a intrat in insolvența, oficial la propria cerere, insa sentința de deschidere a procedurii inca nu a fost publicata in BPI, ceea ce inseamna, in teorie, ca ar putea fi anulata…

- Comandanții capturați anul trecut de forțele ruse in uzina siderugica Azovstal din Mariupol spun ca vor sa revina pe campul de lupta dupa ce s-au intors sambata din Turcia, unde ramasesera in urma unui schimb de prizonieri, relateaza agenția EFE, citata de Agerpres.„Desigur. Pentru asta ne-am intors…

- Dubla crima din Timișoara . Principalul suspect al crimei duble din Timișoara a fost prins joi seara de polițiști, cu ajutorul cetațenilor. De la momentul capturarii au ieșit la iveala mai multe detalii despre legaturile acestuia cu cei doi pensionari.Anchetatorii au stabilit ca individul ii cunoștea…

- Incendierea carții sfante musulmane, programata pentru miercuri, ar putea starni noi proteste ample - dupa episodul similar din ianuarie - și ar putea pune sub semnul intrebarii aderarea Suediei la NATO, pas care are nevoie de acceptul Turciei, scrie CNN.Poliția suedeza a permis unui barbat sa arda…