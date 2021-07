Stiri pe aceeasi tema

- Peste 93.000 de persoane din Statele Unite au murit in anul 2020 in urma supradozelor, un nivel nemaiintalnit pana in prezent, asociat cu o intensificare a consumului de substante opioide in timpul pandemiei,...

- Jurnalul va propune, incepand de miercuri, trilogia masiva „Pumnul și palma”, cel mai spectaculos roman al scriitorului Dumitru Popescu. Scrisa acum mai bine de 40 de ani, cartea a avut parte de atacuri...

- Rusia ii protejeaza pe piratii informatici cu sediul pe teritoriul sau, in schimbul unor atacuri "in domenii de interes pentru guvernul rus", a acuzat miercuri un inalt responsabil american, informeaza AFP. "Exista multe atacuri de tip ransomware intreprinse de pe teritoriul rus", a declarat…

- Atacul este „foarte dur”, pentru „Financial Times”: Dominic Cummings, fosta mana dreapta a lui Boris Johnson, a descris, miercuri, 26 mai, un management haotic al epidemiei COVID-19 in Regatul Unit și l-a acuzat pe premier ca este „inapt” sa conduca țara. Dominic Cumming a dat detalii din interiorul…

- Activitatea Arhiepiscopului Tomisului, Teodosie, este criticata de la cel mai inalt nivel al Bisericii Ortodoxe Romane, dupa cum reiese dintr-o scrisoare transmisa de Patriarhie prelatului și obținuta de G4Media. Documentul este un raspuns la cererea lui Teodosie ca Arhiepiscopia Tomisului sa devina…

- Am avut onoarea de a participa la o serie de reuniuni in statul Puebla, stat cu o populație de aproximativ 6.6 milioane de locuitori, cu o industrie și o economie extrem de puternica in domeniul auto (cu fabrici precum Audi și Volkswagen), chimic, textil, aeronautic și al tehnologiei. Scrie pe pagina…