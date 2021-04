Ce sector al Bucureștiului are cele mai multe nereguli privind autorizațiile de construire Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a declarat la Digi24 ca cele mai multe nereguli in planurile urbanistice zonale le-a gasit in sectorul 2, potrivit analizei pe care a demarat-o dupa ce a suspendat PUZ-urile din cinci sectoare ale Capitalei, pentru o perioada de 12 luni. „Am primit cateva raspunsuri in care și-au declinat posibilitatea de a da o astfel de opinie juridica, in schimb am progresat foarte mult pe analiza de legalitate a PUZ-urilor de sector și vreau sa va spun ca pentru PUZ-ul sectorului 2 am gasit de ordinul sutelor de terenuri pentru care acesta PUZ este nelegal și voi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

