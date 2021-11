Stiri pe aceeasi tema

- Gol spectaculos marcat in Major League Soccer, care ar putea candida la premiul Puskas. Fotbalistul echipei Portland Timbers, Dairon Asprilla a speculat greșeala portarului formației San Jose Earthquakes și a inscris din foarfeca din afara careului.

- Un ghid fundamental pentru a ințelege mai bine modul in care acest satelit de pe Pamant ne afecteaza viața și bunastarea. Luna este singurul satelit natural al Pamantului, iar ciclul lunar este de asemenea responsabil pentru mareele oceanelor. Atracția sa creeaza un ciclu perfect care ne afecteaza inevitabil…

- Andreea Marin a muncit din greu pentru a construi o vila la munte. Vedeta a marturisit ca in momentul in care a ridicat fundația, contul ei era gol. Imagini din casa de la munte a Andreei Marin. Fost soție a lui Ștefan Banica deține o casa cu etaj in comuna Telega, județul Prahova. Andreea Marin a povestit…

- Pe cand avea doar 19 ani, Andreea Marin a participat la Miss Romania. Nu sunt puține vedetele autohtone care și-au incercat norocul la concursul de frumusețe. Vedeta a purtat o fusta foarte scurta pe podium. Iata cum arata Andreea Marin in 1994 și ce spune despre perioada respectiva. In urma cu 27 de…

- Iata ce secrete mistice ascundeau florile otravitoare in trecut. Oamenii de la țara le știau aproape pe toate, iar tradițiile populare țineau la loc de cinste aceste flori folosite pe vremuri in diverse ritualuri magice. Ce secrete mistice ascundeau florile otravitoare, in trecut Conform tradițiilor…

- Andreea Marin și Mihaela Radulescu sunt rivale inca de pe vremea cand ambele au debutat in domeniul televiziunii. Ei bine, de-a lungul timpului fanii celor doua s-au intrebat ce au avut, de fapt, prezentatoarele TV de imparțit, așa ca istoricul rivalitații dintre ele este destul de lung, mai ales ca…

- Conținut oferit de: eherbal.ro. Cand spunem cosmetice naturale, spunem frumusete inspirata de natura. Pentru ca natura ne ofera toate ingredientele pentru a avea grija de aspectul nostru fizic. Gratie ingredientelor lor, cosmeticele naturale nu au efecte negative asupra tenului, deoarece nu contin substantele…

- Loredana Groza a atras atenția din nou cu cele mai recente imagini postate pe rețelele de socializare. Cantareața in varsta de 51 de ani și-a facut o noua schimbare de look, fanii au observat și imediat au reacționat. Artista are un program destul de incarcat in aceasta perioada, filmeaza pentru diverse…