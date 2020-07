Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pus capat speculatiilor potrivit carora catedrala Notre Dame din Paris va fi reconstruita intr-o maniera moderna, asigurand ca ea va fi refacuta pe cat posibil conform structurii avute inainte de incendiul din 2019, potrivit news.ro.Catedrala a ars partial in…

- Serviciul de streaming Netflix pregateste o miniserie originala despre incendiul din 2019 care a distrus partial catedrala Notre Dame din Paris, potrivit lefilmfrancais.com. Netflix va produce sase episoade a cate 60 de minute. Platforma colaboreaza pentru acestea cu Unitatea de Pompieri din Paris si…

- Muncitorii francezi au revenit luni pe santierul catedralei Notre-Dame din Paris si au redemarat lucrarile de reconstructie a celebrului edificiu religios, devastat de un incendiu in aprilie 2019, care au fost intrerupte timp de o luna si jumatate din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza Reuters.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a multumit, intr-un videoclip publicat pe retelele de socializare miercuri, tuturor celor care au contribuit la salvarea din incendiu a monumentului francez acum un an si celor care astazi ajuta la reconstruirea lui, potrivit news.ro.La un an de la incendiul…

